Минздрав начал публикацию статистики тестирований

Министерство здравоохранения Украины в Телеграм-канале "Коронавирус-инфо" второй день публикует статистику о числе проведенных исследований: по данным на утро пятницы с начала эпидемии их было осуществлено 77,75 тыс.

С учетом обнародованного накануне показателя, за день число исследований выросло на 5456, что является рекордным значением.

В то же время глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за сутки, 23 апреля, было проведено 5263 ПЦР-тестов по сравнению с 5283 тестами днем ранее.

В предыдущие дни эпидемии показатель 5 тыс. тестов в день был превышен лишь раз – 17 апреля.

С учетом ранее обнародованных данных, за последнюю неделю число ПЦР-выросло до 30,66 тыс. с 23,57 тыс. неделей ранее.

Как сообщалось, ранее ВОЗ призывало страны максимально наращивать тестирование для борьбы с эпидемией COVID-19.