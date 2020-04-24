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11:19 24.04.2020

Исполком Львовского горсовета отказал в передаче праха Николая Кузнецова родственникам

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Исполком Львовского горсовета отказал в передаче праха Николая Кузнецова родственникам

Исполком Львовского горсовета отказал в передаче праха советского разведчика Николая Кузнецова родственникам.

Как передает корреспондент агентства, такое решение было принято сегодня на заседании горисполкома.

Выступая во время зседания, заместитель мера Львова Андрей Москаленко сообщил, что горсовет получил ответы на запросы из Министерства культуры и из СБУ.

По его словам, в Министерстве культуры отвелили, что передача останков Кузнецова представителям государства-агрессора является нежелательным и преждевременным, а в СБУ – что этот вопрос может быть учтен при возобновлении переговорного процесса между Украиной и РФ.

«Принимая во внимание ответы Минкульта и СБУ предлагаю отказать в передаче праха Николая Кузнецова», – сказал Москаленко.

Члены исполкома поддержали его предложение.

С просьбой о передаче останков советского шпиона Николая Кузнецова в горсовет обратилась его племянница Маргарита Брюханова.

Кузнецов погиб весной 1944 года на территории Львовской области. В 1960 году его останки перенесли во Львов на Холм Славы, где могила находится по сей день.

Теги: #кузнецов #прах #львовская_область
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