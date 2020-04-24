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11:05 24.04.2020

Украинский сервис бесплатной доставки еды Raketa запустил доставку в Полтаве

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Украинский сервис бесплатной доставки еды Raketa запустил доставку в Полтаве

Сервис по доставке готовой еды из ресторанов Raketa запустил доставку в Полтаве, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

Полтава – десятый город, в котором доступна доставка Raketa.

"К Raketa уже подключены более 30 кафе и ресторанов Полтавы, заказ из которых будет доставляться в радиусе 3,5 км менее чем за 60 минут, уже с учетом времени приготовления. В первый месяц услуги доставки будут осуществляться в тестовом режиме, а список заведений-партнеров будет расширяться", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в ближайшее время в Полтаве будет доступна услуга курьерской доставки Raketa продуктов из магазинов.

В условиях карантина все курьеры работают в защитных масках и респираторах, а также регулярно дезинфицируют руки с помощью антисептиков.

Кроме того, доступна опция бесконтактной доставки – для этого достаточно в комментарии к заказу сделать соответствующую пометку, и курьер уточнит, где оставить заказ, чтобы минимизировать контакт.

Как сообщалось, в 2020 году сервис намерен зайти в 15 городов, после чего начать покрытие всех украинских городов с населением более 200 тыс.

Raketa - сервис доставки еды из ресторанов, начавший работу в Днепре с 5 марта 2018 года.

В 2019 году Raketa начала работу в Киеве и Львове. В 2020 году - в Харькове, Одессе, Виннице, Вишневом, Павлограде и Запорожье.

Теги: #raketa #доставка #полтава
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