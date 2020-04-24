События

10:59 24.04.2020

Со стрельбой задержали дюжину нелегалов-афганцев в Закарпатском лесу

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Со стрельбой задержали дюжину нелегалов-афганцев в Закарпатском лесу

В четверг, 23 апреля, пограничники отдела "Ужгород" задержали двенадцать иностранцев, которые пытались незаконно пересечь границу в Словакию, сообщает Госпогранслужба.

Нарушителей обнаружили в лесу во время патрулирования участка границы вблизи н.п. Каменица Ужгородского района. Военнослужащим Госпогранслужбы пришлось совершить несколько предупредительных выстрелов вверх, чтобы остановить правонарушителей.

Задержанные, все мужчины, назвались гражданами Афганистана. Ни один из них не имел с собой документов. Личности задержанных устанавливаются.

Продолжаются оперативные мероприятия по установлению причастных к организации переправки незаконных мигрантов через границу.

Теги: #афганцы #закарпатская_область #нелегалы #пограничники
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