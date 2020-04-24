Заполненность определенных для лечения пациентов с коронавирусом больниц составляет 15-20%

Порядка 15-20% коек занято в больницах, определенных для лечения пациентов с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"В 242 больницах первой волны сегодня было свободно около 43 тыс. коек, количество свободных аппаратов ИВЛ - 1877 из 2071. Заполненность медучреждений - 15-20% в зависимости от региона. В некоторых доходит до 50%. Но нет оснований утверждать, что нет коек или что больницы не принимают больных, или что кому-то не предоставляют помощь", - сказал он.