Правительство сегодня примет пакет медуслуг по COVID-19

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу планирует утвердить пакет медуслуг по COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Сегодня на внеочередном заседании мы будем рассматривать вопрос распределения средств пакета COVID-19. Проект определяет правила и условия, по которым медучреждения и медработники будут получать оплату услуг через Национальную службу здоровья (НСЗУ)", - сказал он.

По его словам, предполагается несколько вариантов выплат.

"Будет несколько пакетов: стационарная помощь пациентам в определенных медучреждениях для борьбы с коронавирусом, экстренная медпомощь пациентам с подозрением и установленным диагнозом, помощь, предоставляемая мобильными медбригадами, стационарная медпомощь, которая предоставляется отдельными медучреждениями в апреле 2020 года – речь идет о тех медучреждениях, которые не определены для борьбы с коронавирусом, но лечили таких пациентов", - отметил министр.

Степанов подчеркнул, что при расчете тарифа учитывались обеспечение пациентов лексредствами и медизделиями, доплата медикам.