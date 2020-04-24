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10:30 24.04.2020

Число заболевших коронавирусом на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" достигло 840 моряков

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Число заболевших коронавирусом на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" достигло 840 моряков

По меньшей мере, уже у 840 членов команды американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt (CVN-71) ("Теодор Рузвельт") выявлено заболевание коронавирусом, сообщили ВМС США.

На данный момент протестировано 100% членов команды авианосца, который уже почти месяц как выведен из строя из-за вспышки COVID-19 на его борту. Из почти 5 тыс. членов экипажа у 4098 моряков исследование на вирус дало отрицательный результат. По меньшей мере, 88 моряков после заболевания выздоровели. В настоящее время в военном госпитале на Гуаме находятся четыре члена команды авианосца. Один моряк скончался от коронавируса.

Как сообщалось, в конце марта из-за вспышки коронавируса на борту авианосец был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. После прибытия на Гуам большая часть команды авианосца сошла на берег и была переведена на карантин.

В настоящее время на авианосце осуществляется широкомасштабная санитарная обработка. Продолжается также осмотр моряков.

Между тем командующий американскими войсками на Гуаме контр-адмирал Джон Менони на этой неделе заявил: "В предстоящие несколько недель мы вернем большую часть его команды на корабль, и в ближайшем будущем они должны будут выйти в море".

По данным ВМС США, в настоящее время на флоте зафиксировано самое большое количество заболевших коронавирусом в вооруженных силах - 1 тыс. 252 человека. Всего в американских войсках выявлено более 5,4 тыс. инфицированных.

Теги: #сша #авианосец #коронавирус
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