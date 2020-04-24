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10:30 24.04.2020

Великобритания непоколебима в поддержке суверенитета Украины, и наращивания возможностей ВСУ

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Великобритания непоколебима в поддержке суверенитета Украины, и наращивания возможностей ВСУ

Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Уоллес в ходе телефонного разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном заверил его в непоколебимости поддержки Соединенным Королевством суверенитета Украины, восстановления ее территориальной целостности и наращивания возможностей Вооруженных сил, сообщает Министерство обороны Украины.

"Бен Уоллес заверил Андрея Тарана в непоколебимости поддержки суверенитета Украины, восстановления ее территориальной целостности и наращивания возможностей Вооруженных Сил. Он отметил, что четкая позиция британского правительства по осуждению агрессии Российской Федерации против Украины останется неизменной", - говорится в сообщении на сайте Минобороны в пятницу.

В свою очередь Таран подчеркнул необратимость обеспечения конституционно закрепленного стратегического курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию через достижение конкретных результатов последовательной оборонной реформы и внедрение стандартов НАТО.

Руководителями оборонных ведомств подтвержден стратегический характер партнерства, обсуждена необходимость корректировки в условиях пандемии ключевых мероприятий двустороннего сотрудничества.

Также украинский министр обороны ознакомил своего коллегу с текущей военно-политической ситуацией в Украине и вокруг ее границ, в частности в районе проведения операции Объединенных сил.

Отдельно была доведена информация о деятельности Министерства обороны и ВСУ в контексте предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни, связанной с коронавирусом COVID-19.

Стороны договорились продолжить активный диалог на уровне глав оборонных ведомств и их заместителей, а также организовать в этом году взаимные визиты в Великобританию и Украину соответственно.

Теги: #всу #великобритания
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