Степанов: в ближайшее время будут представлены пять этапов смягчения карантина в Украине

В ближайшее время будет представлена информация о поэтапном выходе Украины из карантинных ограничений: открытии для посещения парков, начале работы предприятий сферы услуг, - заявляет министр здравоохранения Максим Степанов.

"Надеемся, что с 12 мая ситуация с заболеваемостью будет такая, что мы будем в состоянии смягчить карантинные меры и постепенно выходить из карантина. Основной критерий – существенное уменьшение числа заболевших", - сказал Степанов в пятницу утром в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, в настоящее время ежедневно прирост числа больных составляет от 7 до 12%.

"Разработан алгоритм, пять этапов, но основной критерий – уменьшение количества заболевших. На каждом из этапов начинаем смягчать карантинные меры: открытие парков, тех или иных магазинов... Думаю, в ближайшее время дадим информацию, чтобы все поняли, как именно Украина будет выходить из карантина и при каких условиях", - подчеркнул министр.