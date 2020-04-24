В ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 24 апреля подтвержден 51 случай заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 24 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 51 случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 15 человек выздоровели и 2 летальных случая", - сказано в сообщении командования Медсил на странице в Фейсбуке..

Так, на изоляции (в том числе самоизоляция) - 342 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 42 человека.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Четверо больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, Мукачевский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Харьковская областная инфекционная больница - 1 работник ВСУ), в Ровенской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы", - отметили медики.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Как сообщалось, 6 апреля сотрудница одной из военных частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

16 апреля во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник Вооруженных сил Украины, сообщило командование Медицинских сил ВСУ.