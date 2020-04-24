Минздрав закупал костюмы биологической защиты, а не рабочую одежду, завышенной цены не было

Министр охраны здоровья Максим Степанов называет манипуляцией информацию о закупке костюмов для медиков по завышенной цене и поясняет, что это костюмы биологической защиты, а не рабочая одежда.

"Закупка костюмов для медиков - нет никакого завышения (цены). Сравнивают костюмы биологической защиты и костюм, который имеет название "рабочая одежда", - сказал министр утром в пятницу в эфире телеканала "Украина 24".

Он пояснил: "Министерство закупало костюмы биологической защиты, а не рабочую одежду".

"Говорить о том, что были завышенные цены – банальная манипуляция, которая не имеет ничего общего с реальностью", - заявил Степанов.