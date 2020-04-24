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09:39 24.04.2020

В Одессе ночью на территории мужского монастыря УПЦ (МП) произошел пожар

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В Одессе ночью на территории мужского монастыря УПЦ (МП) произошел пожар

В г.Одесса спасатели ночью ликвидировали возгорание хозяйственной постройки на территории Свято-Успенского мужского монастыря, сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

"24 апреля в 00:40 в службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании здания на территории Свято-Успенского мужского монастыря. К месту вызова через 6 минут прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия спасателей наблюдалось возгорание открытым пламенем отдельно расположенной деревянной хозяйственной постройки", - говорится в сообщении.

Так, в 2:45 спасатели локализовали пожар, а в 3:41 - ликвидировали на площади 480 кв.м.

В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено и лакокрасочные материалы в таре. В то же время не допущено распространение огня на соседние постройки.

"Погибших и пострадавших нет", - добавили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекались 6 единиц пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Теги: #гсчс #пожар #церковь #упц_мп #одесса
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