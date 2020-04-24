В Украине за минувшие сутки 477 новых случаев Covid-19, 6 ранее заболевших умерли, 97 выздоровели

7 тысяч 647 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро пятницы, 24 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 601, а скончавшихся - 193, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

"В течение 23 апреля получено 477 сообщений о новых подтвержденных случаях ... В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%)", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в пятницу утром.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу отметил, что среди заболевших за прошлые сутки – 28 детей и 98 медработников, 181 человек госпитализирован. За сутки, 23 апреля, провели 5263 ПЦР-исследований.

По его словам, всего в Украине 1458 медработников, заболевших Covid-19.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине было7 тысяч 170 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, количество выздоровевших пациентов (504) превышало количество летальных случаев (187). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 6, количество случаев выздоровления - на 97.

По состоянию на утро 23 апреля в Украине было подтверждено рекордное количество как случаев заболевания Covid-19 – 578. 22 апреля сообщалось о 467 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 21 апреля – 415, 20 апреля – 261, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться.

Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 370 случаев (51 выздоровел), в том числе за минувшие сутки 17 новых случаев заболевания;

Волынская обл. - 203 случая (26 выздоровели), в том числе 15 новых;

Днепропетровская обл. - 195 случаев (11 выздоровели), в том числе 9 новых;

Донецкая обл. - 24 случая (10 выздоровели), в том числе 3 новых;

Житомирская обл. - 309 случаев (4 выздоровели), в том числе 5 новых;

Закарпатская обл. - 260 случаев (27 выздоровели), в том числе 30 новых;

Запорожская обл. - 163 случая (25 выздоровели), в том числе 7 новых;

Ивано-Франковская обл. - 684 случая (27 выздоровели), в том числе 40 новых;

г.Киев - 1122 случая (53 выздоровели), в том числе 63 новых;

Киевская обл. - 505 случаев (38 выздоровели), в том числе 54 новых;

Кировоградская обл. - 283 случая (35 выздоровели), в том числе 25 новых;

Львовская обл. - 298 случаев (39 выздоровели), в том числе 16 новых;

Луганская обл. - 27 случаев (3 выздоровели), новых случаев заражения за сутки не выявлено;

Николаевская обл. - 103 случая, в том числе 4 новых;

Одесская обл. - 169 случаев (8 выздоровели), в том числе 8 новых;

Полтавская обл. - 161 случай (12 выздоровели), новых случаев заражения за сутки не выявлено;

Ривненская обл. - 437 случаев (39 выздоровели), в том числе 41 новый;

Сумская обл. - 90 случаев (34 выздоровели), в том числе 1 новый;

Тернопольская обл. - 532 случая (45 выздоровели), в том числе 33 новых;

Харьковская обл. - 118 случаев (12 выздоровели), в том числе 17 новых;

Херсонская обл. - 77 случаев (11 выздоровели), новых случаев заражения за сутки не выявлено;

Хмельницкая обл. - 65 случаев (7 выздоровели), в том числе 4 новых;

Черкасская обл. - 234 случая (36 выздоровели), в том числе 14 новых;

Черновицкая обл. - 1199 случаев (45 выздоровели), в том числе 59 новых;

Черниговская обл. - 19 случаев (3 выздоровели), в том числе 2 новых;

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 апреля в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020г поступило 22518 сообщений о подозрении на COVID-19.

По данным ЦОЗ, на амбулаторном лечении по состоянию на утро пятницы находятся 5158 пациентов, из них 394 ребенка и 1214 медработников. Всего госпитализированы 2489 человек, из них 109 детей и 244 медики. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 103 человека, в том числе один ребенок.

В общем, из 601 выздоровевшего человека 109 медики - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.