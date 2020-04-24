За сутки в материковом Китае выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом, два - "импортированы"

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом, два - у людей, прибывших из-за рубежа, четыре - внутри страны (в провинциях Хэйлунцзян - три, Гуандун - один), сообщил в пятницу Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

В четверг сообщалось о 10 выявленных новых случаях заражения при шести ввезенных.

Зафиксировано 34 случая бессимптомного протекания болезни, один из них зарубежный.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 804 случая заражения, из них 1 тыс. 618 - ввезенных из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 915 человек, состояние 57 больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксированы три новых случаев заражения, два - в Гонконге и один на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах зарегистрировано 1 тыс. 507 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 035 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 427 (шесть случаев смерти).