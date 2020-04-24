События

07:55 24.04.2020

В госдепе заявляют об обеспокоенности усилением военного присутствия РФ в Арктике

2 мин читать
В госдепе заявляют об обеспокоенности усилением военного присутствия РФ в Арктике

Американские власти занимаются пересмотром своей политики по Арктике, учитывая при этом, в частности, возросшую военную активность РФ в этой части света, заявил в четверг на брифинге высокопоставленный представитель госдепа США.

"У нас есть опасения, связанные с усилением российского военного присутствия в Арктике. В последние годы это присутствие существенно усилилось", - отметил он. В частности, собеседник журналистов заявил о новых военных базах и о восстановленных российских военных аэродромах в районе Арктики, а также - о новых глубоководных портах. Также он напомнил о проведенных в прошлом году крупных военных учениях РФ в Арктике.

"Так что у нас и наших союзников есть серьезные основания для беспокойства по поводу подобных действий в Арктике", - подытожил он.

"Мы находимся в процессе пересмотра нашей политики по Арктике с учетом новых стратегических реалий. Эти реалии мы наблюдаем не только в Арктике, но и во всем мире. Изменения вызваны стремлением России и Китая бросить вызов США и Западу. Мы видим это и в других частях света. Арктика тоже становится свидетелем данных перемен", - сказал он.

При этом представитель американского внешнеполитического ведомства заверил, что США стремятся к "безопасной и стабильной Арктике, в которой интересы США будут защищены". Он напомнил о работе с другими странами, в том числе - с Россией, в рамках Арктического совета.

"Я хотел бы подчеркнуть, что США признают, что у России есть законные интересы в Арктике", - заявил собеседник журналистов, добавив, что по ряду вопросов сотрудничество с Москвой проходит хорошо. В частности, речь идет о ликвидации последствий утечек нефти в арктическом регионе, о поисково-спасательных операциях, о борьбе против загрязнения окружающей среды. "Это работа продолжается, и это хорошо", - подчеркнул представитель госдепартамента США.

Теги: #сша #россия #арктика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:25 24.04.2020
Стратегические силы США переведены на чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

Стратегические силы США переведены на чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

01:53 24.04.2020
Конгресс США одобрил меры финансовой поддержки в период коронавируса почти на $500 млрд

Конгресс США одобрил меры финансовой поддержки в период коронавируса почти на $500 млрд

21:39 23.04.2020
В штате Нью-Йорк, по предварительным оценкам, заражено коронавирусом почти 14% населения, сообщил губернатор

В штате Нью-Йорк, по предварительным оценкам, заражено коронавирусом почти 14% населения, сообщил губернатор

19:46 23.04.2020
Губернатор Нью-Йорка не удовлетворен темпами снижения смертности от коронавируса

Губернатор Нью-Йорка не удовлетворен темпами снижения смертности от коронавируса

15:31 23.04.2020
На более чем 25 кораблях ВМС США зафиксированы случаи заражения коронавирусом

На более чем 25 кораблях ВМС США зафиксированы случаи заражения коронавирусом

13:27 23.04.2020
Тегеран обещает жесткий ответ в случае атак США на иранские корабли

Тегеран обещает жесткий ответ в случае атак США на иранские корабли

12:16 23.04.2020
США призывают Украину провести реформу оборонных закупок – посольство

США призывают Украину провести реформу оборонных закупок – посольство

11:44 23.04.2020
"Укрпошта" отправила в США пассажирским самолетом МАУ груз на $1,5 млн, планирует сделать рейс регулярным

"Укрпошта" отправила в США пассажирским самолетом МАУ груз на $1,5 млн, планирует сделать рейс регулярным

09:06 23.04.2020
США изучают, не имели ли нефтетрейдеры инсайда о переговорах РФ с ОПЕК - Bloomberg

США изучают, не имели ли нефтетрейдеры инсайда о переговорах РФ с ОПЕК - Bloomberg

02:25 23.04.2020
Трамп надеется, что США смогут быстро справиться с возможной осенней вспышкой коронавируса

Трамп надеется, что США смогут быстро справиться с возможной осенней вспышкой коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Штаб ООС: За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, с начала текущих – дважды

Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тыс. человек, инфицировано более 2,7 млн

СБУ подозревает в госизмене собственника одного из крупнейших украинских провайдеров

Трое украинских военных ранены на Донбассе в четверг вследствие 11 обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

В Италии число выздоровевших от коронавируса впервые за время эпидемии превысило число новых случаев заражения

ПОСЛЕДНЕЕ

За сутки в материковом Китае выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом, два - "импортированы"

Экспорт средств защиты от коронавируса запретили или ограничили 80 стран мира, что препятствует борьбе с инфекцией – ВТО

На севере Житомирской и Киевской областей продолжается тушение отдельных очагов пожара в 7 лесничествах

Штаб ООС: За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, с начала текущих – дважды

ЮНИСЕФ и Майкрософт запускают глобальную образовательную платформу в Украине для преодоления образовательного кризиса во время COVID-19

В Эстонию прибыл из Франции первый эшелон с личным составом и снаряжением для миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии

Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тыс. человек, инфицировано более 2,7 млн

Высказывания и угрозы адвоката Добоша по делу Кузьменко в адрес судей стали основанием для открытия уголовного производства

ГБР сообщило о подозрении пяти следственным Нацполиции за незаконное задержание 8 человек

В Швейцарии начали исследование иммунитета жителей к коронавирусу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА