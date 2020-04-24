Штаб ООС: За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, с начала текущих – дважды

За четверг, 23 апреля, боевики 15 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, в результате чего ранение получили трое военнослужащих, с начала пятницы зафиксировано два обстрела, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82-мм, которые по минским договоренностями должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения", – сказано в утренней сводке штаба в пятницу на странице в Фейсбук.

По информации украинских военных, подавляющее большинство нарушений было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где боевики 13 раз обстреляли подразделения ООС.

В частности, в районе Новомихайловки боевики три раза открывали огонь из гранатометов различных систем, вблизи Павлополя - дважды применялись крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем, а в районе Марьинки было выпущено 11 мин 82-го калибра. Неподалеку Широкино украинские военные зафиксировали обстрел из 82-мм миномета и подствольных гранатометов.

По позициям вблизи Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого и трижды у Старогнатовки боевики вели огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил хорошо изучили коварную тактику оккупантов, поэтому на все огневые попытки противника аргументировано отвечали из штатного вооружения… Потери противника уточняются", – добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды нарушили "режим тишины". Из миномета калибра 82-мм они обстреляли позиции ООС вблизи Орехово, а из автоматических станковых гранатометов вели огонь по позициям наших защитников у Новозвановки.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли наших защитников. По позициям в районе Орехово боевики открывали огонь из минометов калибра 120-мм, а по опорным пунктам вблизи Павлополя - из минометов калибра 82-мм. В ответ украинские военные применяли дежурные огневые средства.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – подытожили в штабе.