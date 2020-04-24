Стратегические силы США переведены на чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

Американские офицеры, служащие на командных пунктах межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Минитмен-3", в связи пандемией коронавируса переведены на чрезвычайное положение, следует из данных ВВС США.

По их сведениям, военнослужащие ВВС США, которые обслуживают пусковые установки МБР, разделены на команды "синих" и "серебряных", которые полностью изолированы друг от друга. Вместо обычной смены продолжительности в три-четыре часа, теперь каждая из команд дежурит на КП в течение 14 часов, чтобы снизить вероятность распространения коронавируса.

Командование Стратегических сил США предполагает, что в условиях чрезвычайного положения службу в таком режиме придется продолжать в течение года или более. При этом не исключается, что до 25% личного состава окажется зараженной COVID-19.

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн сообщил, что в американских стратегических силах сдерживания пока не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. По его словам, в настоящее время все меры предосторожности работают. "Пока не было никаких положительных тестов среди этих команд, обслуживающих ядерные ракеты", - сказал он.

При этом он отметил, что восстановление нормальной деятельности ВВС США возможно будет после получения вакцины от коронавируса.

"Все прогнозы говорят о том, что вакцины не будет еще более года. Это означает, что мы должны улучшить нашу способность выживать, действовать и выполнять задачи, которые нужны стране, и мы должны выполнить те миссии, которые мы замедлили, чтобы мы могли вернуться к какому-то состоянию новой нормальности в ненормальном мире", - сказал он.

На данный момент Соединенные Штаты располагают 400 межконтинентальными ракетами "Минитмен-3", каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабаз Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.