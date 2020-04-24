В Эстонию прибыл из Франции первый эшелон с личным составом и снаряжением для миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии

В Эстонию в четверг прибыл из Франции первый эшелон с личным составом и снаряжением для миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

Эшелон прибыл в порт Палдиски и по завершении разгрузки техника и личный состав отправятся на авиабазу Эмари, сообщил портал телерадиовещания ERR.

"Поездом доставили 45 контейнеров различного снаряжения и четыре транспортные единицы - три топливно-заправочных машины и одну пожарную машину", - сказал начальник логистики и транспортного обслуживания Сил обороны Эстонии майор Лаури Кивилоо.

По его словам, "в условиях чрезвычайного положения имеется ряд ограничений на перемещение грузов. Но поскольку на работу железнодорожного транспорта крайне сложно повлиять, то он претерпел меньше изменений. Именно поэтому французы приняли решение доставить снаряжение по железной дороге".

Часть личного состава французских войск прибыла в среду военным самолетом и сошла на землю в масках.

"Кризис повлиял на нашу работу. Мы были 15 дней на карантине, прежде чем прилетели в Эстонию. Это было необходимо, чтобы убедиться, что мы не привезли с собой заболевших коронавирусом", - сообщил подполковник Матьё Куртабон (Mathieu Courtaban), командир французского воинского контингента.

Основная часть из контингента, состоящего из 200 человек, прибудет в Эстонию на следующей неделе и сменит на авиабазе Эмари своих польских коллег 1 мая.

Расположенная в Эмари близ Таллина авиабаза с весны 2014 года осуществляет с помощью союзников по НАТО охрану воздушного пространства стран Балтии, не имеющих своей истребительной авиации. Кроме того, здесь регулярно проводятся учения ВВС Североатлантического альянса.