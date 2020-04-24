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02:29 24.04.2020

Высказывания и угрозы адвоката Добоша по делу Кузьменко в адрес судей стали основанием для открытия уголовного производства

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Высказывания и угрозы адвоката Добоша по делу Кузьменко в адрес судей стали основанием для открытия уголовного производства

По обращению судей Киевского апелляционного суда о вмешательстве в их деятельность как судей по осуществлению правосудия адвоката Юлии Кузьменко Владислава Добоша, Высший совет правосудия принял решение принять меры по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия, открыто уголовное производство, сообщил пресс-центр судебной власти Украины.

"По результатам рассмотрения этого вопроса Высший совет правосудия принял решение принять меры по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия по сообщению судей Киевского апелляционного суда о вмешательстве в их деятельность как судей по осуществлению правосудия и направила в Офис Генерального прокурора обращение о предоставлении информации о раскрытии и расследованию преступления по факту вмешательства в деятельность судебных органов", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг.

В пресс-центре напомнили, что в судебное заседание по обжалованию решения об избрании подозреваемой меры пресечения в виде лишения свободы был доставлен подозреваемый Кузьменко, прибыли ее защитник - адвокат Добош, многочисленные свободные слушатели, представители средств массовой информации. Прокуроры группы прокуроров в указанном уголовном производстве на слушания апелляционной жалобы не прибыли.

"После провозглашения судебного решения адвокат Добош несдержанно и некорректно вел себя, бестактно высказывался как в адрес судей, которые приняли судебное решение, так и в адрес прокуроров, участвовавших в производстве. Резкие высказывания и оскорбления в адрес судей и прокуроров прозвучали и от свободных слушателей, собравшихся в судебном заседании. Видеозапись этих событий тот же день была распространена в средствах массовой информации, в том числе на интернет-ресурсах, а также в социальных сетях, доступ к которым имеет неопределенный круг лиц", – уточнили в ведомстве.

"После завершения заседания коллегия судей Киевского апелляционного суда в составе председательствующего - Сливы Ю.М., судей Мельника В.В. и Фрич Т.В. сообщили ВРП о вмешательстве со стороны защитника, в котором выразили мнение, что эти и другие слова и действия адвоката по делу является ничем иным, как угрозой судьям в связи с их профессиональной деятельностью", – сказано в сообщении.

Отмечается, что следственным отделом Соломенского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) УК Украины.

Теги: #судьи #производство #адвокат
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