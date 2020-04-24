События

01:53 24.04.2020

Конгресс США одобрил меры финансовой поддержки в период коронавируса почти на $500 млрд

2 мин читать
Конгресс США одобрил меры финансовой поддержки в период коронавируса почти на $500 млрд

Палата представителей Конгресса США проголосовала в поддержку пакета финансовой помощи для борьбы с коронавирусом и его последствиями более чем на $480 млрд, сообщают американские СМИ.

В общей сложности законопроект распределяет около $484 млрд. Из них $310 млрд направят на Программу защиты зарплат (Paycheck Protection Program, PPP), созданную для помощи во время коронавируса малым предприятиям. Кроме того, законопроект предусматривает $75 млрд для больниц и поставщиков медицинских услуг и $25 млрд на расширение программы тестирования на COVID-19.

Сенат поддержал этот законопроект во вторник, позднее его передадут на подписание президенту США Дональду Трампу, который ранее выступал в его поддержку.

Палата представителей провела поименное голосование по пакету мер, вынудив многих конгрессменов вернуться в Вашингтон из своих штатов.

Голосовали конгрессмены небольшими группами, в Палате представителей проводили дополнительную уборку, чтобы обеспечить безопасность голосующих. Значительная часть конгрессменов пришла на голосование и на предшествующие ему дебаты в масках.

В США в марте одобрили пакет экономической помощи на $2,3 трлн, в который вошли и средства на условно-безвозвратные займы для малого бизнеса в размере $350 млрд. Средства на займы для малого бизнеса, выделенные государством, уже закончились, из-за чего американские политики стремились принять новые меры как можно скорее.

Президент Трамп неоднократно выступал за то, чтобы как можно скорее восстановить работу экономики США. В то же время, в среду он заявил, что не согласен с губернатором штата Джорджия Брайаном Кемпом, который решил с пятницы возобновить работу некоторых организаций, например, парикмахерских, фитнес-центров и тату-салонов.

США со значительным отрывом занимают первое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19 и смертей от этого вируса. Так, заразились коронавирусом в США не менее 866 тыс. человек, умерли более 48,5 тыс. человек.

Теги: #сша #голосование #палата #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:56 23.04.2020
Медики получат 300% доплаты за работу с COVID-19 в зарплату за апрель – Ляшко

Медики получат 300% доплаты за работу с COVID-19 в зарплату за апрель – Ляшко

23:24 23.04.2020
Благодаря карантину система здравоохранения может справиться с ростом заболеваемости COVID-19 – Ляшко

Благодаря карантину система здравоохранения может справиться с ростом заболеваемости COVID-19 – Ляшко

23:12 23.04.2020
В Турции выявили свыше 100 тыс. заражения коронавирусом

В Турции выявили свыше 100 тыс. заражения коронавирусом

21:39 23.04.2020
В штате Нью-Йорк, по предварительным оценкам, заражено коронавирусом почти 14% населения, сообщил губернатор

В штате Нью-Йорк, по предварительным оценкам, заражено коронавирусом почти 14% населения, сообщил губернатор

21:01 23.04.2020
В Египте продлевают действие комендантского часа на время Рамадана

В Египте продлевают действие комендантского часа на время Рамадана

20:54 23.04.2020
ЕБРР выделит 21 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса в 2020-2021гг

ЕБРР выделит 21 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса в 2020-2021гг

20:17 23.04.2020
Духовное управление мусульман Украины изменило порядок проведения традиционных мероприятий Рамадана из-за пандемии коронавируса

Духовное управление мусульман Украины изменило порядок проведения традиционных мероприятий Рамадана из-за пандемии коронавируса

19:55 23.04.2020
В Швеции от коронавируса скончались уже более 2 тыс. человек

В Швеции от коронавируса скончались уже более 2 тыс. человек

19:54 23.04.2020
В Италии число выздоровевших от коронавируса впервые за время эпидемии превысило число новых случаев заражения

В Италии число выздоровевших от коронавируса впервые за время эпидемии превысило число новых случаев заражения

19:46 23.04.2020
Губернатор Нью-Йорка не удовлетворен темпами снижения смертности от коронавируса

Губернатор Нью-Йорка не удовлетворен темпами снижения смертности от коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ подозревает в госизмене собственника одного из крупнейших украинских провайдеров

Трое украинских военных ранены на Донбассе в четверг вследствие 11 обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

В Италии число выздоровевших от коронавируса впервые за время эпидемии превысило число новых случаев заражения

В зоне проведения ООС на Донбассе погиб военный из Львовской области

В Николаевской области перекрыт въезд и выезд из села, где произошла вспышка коронавируса - ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР сообщило о подозрении пяти следственным Нацполиции за незаконное задержание 8 человек

В Швейцарии начали исследование иммунитета жителей к коронавирусу

Статистика заболеваний коронавирусом во Франции улучшается, хотя смертность пока высокая

Власть работает над недопущением срыва посевной и получением запланированных объемов зерновых – советник Зеленского

Суд арестовал участников преступной группы, у которых изъята рекордная партия метадона, на 2 месяца с залогом более 250 млн грн

СБУ подозревает в госизмене собственника одного из крупнейших украинских провайдеров

Украинцы Дании передали больницам Тернопольщины 31 аппарат ИВЛ для борьбы с коронавирусом

Офис президента поздравил мусульман с началом Рамадана

В лесах Житомирской области возник новый пожар

Спасатели ликвидировали пожар в Бородянском районе Киевской области - ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА