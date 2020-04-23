Медики получат 300% доплаты за работу с COVID-19 в зарплату за апрель – Ляшко

Медики получат доплаты за работу с пациентами с COVID-19 в размере 300% зарплаты вместе с начислением зарплаты за апрель, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Государство заплатит каждому врачу, который работает с коронавирусной инфекцией, заплатит экстренной медпомощи, заплатит тем, кто забирает образцы на исследования. Если больница имеет контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и оказывает медпомощь по борьбе с коронавирусом, то за апрель они получат обещанные 300% доплаты каждому медработнику", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

Он также отметил, что такие доплаты за март получили те больницы, где уже в марте были подтвержденные случаи COVID-19.

Также Ляшко отметил, что "местная власть может дофинансировать медиков, которые работают с коронавирусом".

Ляшко подчеркнул, что Минздрав будет реагировать на все случаи, где доплаты не были выплачены. В частности, он обещал разобраться с ситуаций, которая сложилась в Почаевской больнице (Тернопольская обл.).

"Если в Почаевской больнице в марте были случаи коронавируса, но средства не пришли, то это случай, по которому нужно разбираться. Этот случай будем завтра разбирать с самого утра, звонить в ОГА, в ДОЗ. Средства должны были прийти с медсубвенции в каждый департамент здравоохранения", - сказал он.