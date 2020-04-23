События

23:47 23.04.2020

Статистика заболеваний коронавирусом во Франции улучшается, хотя смертность пока высокая

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Во Франции отмечают стабильное снижение пятнадцатый день подряд числа госпитализаций пациентов, зараженных коронавирусом, в том числе в реанимационных палатах, следует из опубликованного в четверг коммюнике французской медицинской администрации.

Так, сообщается, что количество госпитализированных инфицированных COVID-19, по последним данным, составляет 29 тыс. 219, то есть на 522 пациента меньше, чем накануне. Снижается и число пациентов в реанимационных отделениях, отмечается в статистической сводке по коронавирусу.

Тем не менее, за минувшие сутки зарегистрировано 516 новых летальных исходов среди зараженных COVID-19. Общее число смертей достигло 21 тыс. 856 с начала эпидемии.

Всего в стране выявлено 120 тыс. 804 человека, заразившегося коронавирусом.

В коммюнике также подчеркивается, что предпринятые "усилия начинают приносить результат". Поэтому как никогда важно продолжать соблюдать правила изоляции и придерживаться других установленных ограничений, отмечается в документе.

Теги: #франция #вирус #ситуация
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