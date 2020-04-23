Власть работает над недопущением срыва посевной и получением запланированных объемов зерновых – советник Зеленского

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко провел вторую рабочую встречу с представителями агропромышленного комплекса, на которой обсудили продовольственную безопасность государства и обеспечение урожая в условиях чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

"Сейчас есть контроль над ходом весенней посевной кампании и все необходимые действия правительства, направленные на недопущение срыва посевной и получение запланированных объемов зерновых. Сегодня достигнута первая цель – постоянная координация отраслей, задействованных в обеспечении продовольственной безопасности", - указал он на встрече, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Устенко отметил, что в современных условиях продовольственная безопасность Украины является одним из приоритетов для президента, а совместно с правительством разрабатывается первоочередной план преодоления негативных последствий в экономике из-за длительного карантина.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подчеркнул, что, несмотря на ограничения и возникновение проблем в последний месяц, удалось удержать ситуацию с продовольственной безопасностью в стране.

"Мы понимаем всю проблематику и вызовы, которые стоят и перед аграриями, и перед химиками. Наша задача сегодня – обеспечить и собрать урожай, чтобы было достаточно и средств защиты растений, и удобрений. Чтобы аграрии имели доступ к топливу, имели возможность доставки своих работников на поля", - сказал он.

Петрашко добавил, что общей задачей для правительства, Офиса президента и СНБО является сбор урожая, а также предоставление возможности аграрным компаниям выполнить свои производственно-технологические циклы, что даст возможность экспортировать излишки урожая.

Среди ключевых приоритетов министр Петрашко назвал государственную поддержку АПК и кредитования.

Кроме того, на встрече обсудили предложения по совместному Меморандуму о шагах по поддержке отечественного АПК. Его разработали с участием представителей аграрных компаний, а также производителей сельскохозяйственной техники.