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23:12 23.04.2020

В Турции выявили свыше 100 тыс. заражения коронавирусом

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В Турции выявили свыше 100 тыс. заражения коронавирусом

В Турции к четвергу зарегистрировали 101 790 случаев заражения коронавирусом, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Минздрав страны.

В частности, за последние сутки в стране выявили свыше 3 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

Кроме того, 115 человек скончались за последние 24 часа. В общей же сложности, в Турции скончались свыше 2,4 тыс. заразившихся коронавирусом.

В то же время, только в четверг выздоровели свыше 2 тыс. человек, а всего за время эпидемии - 18,4 тыс. человек.

Теги: #коронавирус #турция #ситуация
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