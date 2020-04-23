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22:43 23.04.2020

Суд арестовал участников преступной группы, у которых изъята рекордная партия метадона, на 2 месяца с залогом более 250 млн грн

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Суд арестовал участников преступной группы, у которых изъята рекордная партия метадона, на 2 месяца с залогом более 250 млн грн

Суд избрал меры пресечения изготовителям и распространителям наркотического вещества метадон в виде ареста на два месяца с возможностью залога общей суммой более 250 млн грн, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"13 участникам группировки, подозреваемых в изготовлении и распространении наркотиков, суд избрал меры пресечения в виде ареста сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере от миллиона до 42 миллионов гривен", – говорится в сообщении на странице Нацполиции в Фейсбук в четверг вечером.

Отмечается, что наибольший размер залога суд установил фасовщику и руководителю закладчиков, которые непосредственно организовывали сбыт метадона во всех районах Киева через закладки - более 42 млн грн. Двум организаторам - 35,7 млн грн и 3 млн грн, а непосредственным закладчикам - от 1 до 10,5 млн грн.

"В целом размер залогов, установленных судом, составляет более 250 млн гривен", – резюмировали в Нацполиции.

Теги: #опг #арест #суд #наркотики
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