События

20:48 23.04.2020

В лесах Житомирской области возник новый пожар

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В лесах Житомирской области возник новый пожар

В Житомирской области во второй половине дня 23 апреля в Пояскивском лесничестве Белокоровицкого лесхоза возник пожар, который приобрел угрожающие масштабы, сообщает пресс-служба областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"Во второй половине дня в Пояскивском лесничестве Белокоровицкого лесхоза возник пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы. В настоящее время на ее локализации работает около 50 человек лесной охраны и более 10 единиц техники. К тушению присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, работает авиация", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на помощь к тушению пожара прибывают спасатели звена соседних лесхозов.

Кроме того, одновременно происходит тушение огня в Велидницком лесничестве Словечанского лесхоза и в Словечанском лесхозе АПК.

Теги: #пожар #житомирская_область
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