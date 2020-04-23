В лесах Житомирской области возник новый пожар

В Житомирской области во второй половине дня 23 апреля в Пояскивском лесничестве Белокоровицкого лесхоза возник пожар, который приобрел угрожающие масштабы, сообщает пресс-служба областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"Во второй половине дня в Пояскивском лесничестве Белокоровицкого лесхоза возник пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы. В настоящее время на ее локализации работает около 50 человек лесной охраны и более 10 единиц техники. К тушению присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, работает авиация", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на помощь к тушению пожара прибывают спасатели звена соседних лесхозов.

Кроме того, одновременно происходит тушение огня в Велидницком лесничестве Словечанского лесхоза и в Словечанском лесхозе АПК.