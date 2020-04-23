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20:37 23.04.2020

Спасатели ликвидировали пожар в Бородянском районе Киевской области - ГСЧС

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Спасатели ликвидировали пожар в Бородянском районе Киевской области - ГСЧС

Спасатели в четверг вечером ликвидировали возгорание травяного настила в Бородянском районе, поджигатель был задержан на месте происшествия, сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области.

"23 апреля в 12:25 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение о возгорании травяного настила в с.Красный Рог", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке

Так, по прибытию на место спасатели установили, что горит травяной настил на площади 2 га. Возгорание было локализовано в 14:45, а в 17:30 полностью ликвидировано.

Отмечается, что к тушению были задействованы 4 единицы пожарно-спасательной техники и 2 трактора, 14 человек личного состава ГСЧС и работники лесного хозяйства.

На месте происшествия задержан поджигатель.

Ранее областной отдел коммуникации полиции сообщил, что правоохранители установили личность 29-летнего поджигателя, причастного к масштабному пожару в Бородянском районе Киевской области.

"Установлено, что после обеда 29-летний житель с.Красный Рог сжигал мусор на собственном дворе. Вскоре ветер распространил огонь на сухостой, сгорели соседское хозяйственное помещение и ограждение. Пламя быстро перекинулось на другие соседние участки и лес", - говорится в сообщении полиции на странице в "Фейсбук".

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

Поджигателю грозит максимальное наказание в виде уплаты штрафа в размере до 153 тыс. грн или лишение свободы до пяти лет.

Теги: #киевская_область #гсчс #пожар
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