Трое украинских военных ранены на Донбассе в четверг вследствие 11 обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

В течение четверга, 23 апреля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего трое украинских военнослужащих получили ранения и были доставлены в госпитали, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Против наших защитников оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские воины оказали врагу адекватный ответ и решительно прекратили его вооруженную активность… Вследствие преступных действий захватчиков трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь", - говорится в обновленной пресс-центром ООС вечерней сводке, опубликованной на странице в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

По позициям вблизи Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого и дважды у Старогнатовки боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Позиции ВСУ у Новомихайловки враг дважды обстрелял из гранатометов различных систем, вблизи Павлополя противник применил крупнокалиберные пулеметы, а близ Марьинки – вел огонь из минометов 82-го калибра.

"С помощью штатного вооружения украинские воины вовремя прекратили преступные действия оккупационных войск. Враг получил достойный отпор", - отметили в пресс-центре ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из миномета калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Орехово. Из автоматических станковых гранатометов оккупанты вели огонь по позициям украинских военных у Новозвановки.

"Коварные обстрелы российских наемников не остались безнаказанными - из имеющегося вооружения наши военнослужащие открыли прицельный огонь по позициям захватчиков. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.