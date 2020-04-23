События

19:55 23.04.2020

В Швеции от коронавируса скончались уже более 2 тыс. человек

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В Швеции от коронавируса скончались уже более 2 тыс. человек

В Швеции за время эпидемии коронавируса скончался уже 2021 человек, сообщает в четверг агентство общественного здравоохранения страны.

За сутки в стране зарегистрировали 84 летальных исхода, согласно статистике на сайте Worldometers.

Положительный тест на коронавирус сдали 16 тыс. 755 жителей страны, из них за последние сутки - 751 человек. Больше всего заболевших - 6,7 тыс. - выявлено в Стокгольмском регионе.

Швеция из-за коронавируса не вводила строгих ограничений, которые ввели большинство стран в Европе. Власти Швеции запретили собираться группами больше 50 человек, в то время как в Германии, например, запрещено собираться вместе более чем двум людям. Также в Швеции продолжают работать кафе, не запрещено проводить свадьбы и другие мероприятия, если в них участвуют не более 50 человек.

Власти страны неоднократно говорили о необходимости выработать у граждан коллективный иммунитет. Однако в последнее время такие методы вызывают все больше критики. СМИ и эксперты обращают внимание на то, что в соседних Финляндии, Дании и Норвегии, где действуют более жесткие меры, уровень смертности ниже, чем в Швеции.

Теги: #швеция #коронавирус
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