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19:39 23.04.2020

"Нова Пошта Интернешнл" изменила название на "Нова Пошта Глобал"

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"Нова Пошта Интернешнл" изменила название на "Нова Пошта Глобал"

Компания "Нова Пошта Интернешнл" (Nova Poshta International, NPI), входящая в группу компаний "Нова Пошта", изменила название на "Нова Пошта Глобал" (Nova Poshta Global, NPG), говорится в сообщении, распространенном компанией вечером в четверг.

"Такие изменения произошли для того, чтобы название передавало более глубокий смысл всей деятельности и стратегии "Нова Пошта Глобал", мировоззрения ее сотрудников… Мы помогаем бизнесу, производителям и предпринимателям. Мы работаем с более чем 200 странами мира, разрушая границы между людьми, создавая прочные отношения и сотрудничество. И в этом заключается глобальный смысл", - подчеркнул директор "Нова Пошта Глобал" Юрий Беневитский.

По мнению компании, слово "International" в предыдущем названии создавало границы и ограничения, а слово "Global" их символически "стирает".

"Мы хотим подчеркнуть, что весь мир для украинцев, тех, кто пользуется интернетом, доступен и прост. Особенно сейчас, когда границы для передвижения закрыты", - отметили в компании.

Как сообщалось, в 2019 году "Нова Пошта Интернешнл" доставила 3,4 млн международных посылок, что на 26% больше, чем за 2018 год.

"Нова Пошта Глобал" (ранее Nova Poshta International) с 2015 года предоставляет услуги международной экспресс-доставки, входит в группу компаний "Нова Пошта". "Нова Пошта Глобал" развивает сервис NP Shopping - доставку из интернет-магазинов США, Китая, Великобритании и Польши, предоставляет услуги по импорту и экспорту для бизнеса и возможность осуществить отправления из любого отделения "Нова Пошта" в большинство стран мира.

Теги: #нова_пошта
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