События

19:38 23.04.2020

В ВОЗ опасаются увеличения вдвое жертв малярии в Африке из-за последствий пандемиии COVID-19

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В ВОЗ опасаются увеличения вдвое жертв малярии в Африке из-за последствий пандемиии COVID-19

Число жертв малярии в субтропической Африке в текущем году может вырасти вдвое по сравнению с показателями 2018 года и достигнуть 769 тыс. человек, так как борьбе против этого заболевания будет мешать пандемия коронавируса COVID-19, предупредили в четверг в ВОЗ.

В сообщении организации, выдержки из которого приводят европейские СМИ, отмечается, что эта цифра может стать реальностью в случае развития событий по наиболее неблагоприятному сценарию. Согласно этому варианту, врачи в африканских странах до того, как наступит наиболее жесткая фаза распространения COVID-19, вообще не успеют распределить противомоскитные сетки, а доступ населения к необходимым медикаментам снизится на 75%.

В связи с этим в ВОЗ призывают власти африканских стран немедленно начать распределение медикаментов и противомоскитных сеток, так как затем на континенте, как ожидается, начнется резкий рост числа заражений коронавирусом, и в таких условиях у медиков уже просто не хватит сил одновременно бороться и с COVID-19, и с малярией.

На субтропическую Африку приходится 95% случаев заболеваний и смертей людей от малярии, напоминает французская радиостанция RFI.

Теги: #африка #малярия #коронавирус
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