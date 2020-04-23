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19:22 23.04.2020

На временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса ухудшается ситуация с заболеванием COVID-19 - Минреинтеграции

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На временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса ухудшается ситуация с заболеванием COVID-19 - Минреинтеграции

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины отмечает, что на всех временно оккупированных Россией территориях Украины - и на Донбассе, и в Крыму - наблюдается обострение эпидемиологической ситуации вследствие распространения заболевания COVID-19.

"Это результат безответственных действий российских оккупационных администраций, которые длительное время скрывали информацию о реальном положении, сознательно подвергая граждан опасности", - сообщает в четверг пресс-служба министерства.

Там указали, что 22 апреля оккупационные администрации в ОРЛО и ОРДО синхронно признали наличие первых летальных случаев от коронавируса, и синхронно была обнародована информация о значительном росте количества инфицированных. Согласно этой информации, "под наблюдением" из-за коронавируса на этих территориях находятся более 13 тыс. человек.

"Подобное "совпадение" является свидетельством того, что решение об обнародовании информации об эпидемии принимается в одном центре, который координирует работу обеих российских оккупационных образований в рамках режима эффективного контроля со стороны государства-оккупанта", - указали в Минреинтеграции.

В Минреинтеграции указали, что представители российской оккупационной администрации в Крыму по состоянию на утро 23 апреля признали наличие 53 инфицированных, "руководитель" российской оккупационной администрации в Севастополе М.Развожаев сообщил об увеличении в течение 22 апреля подтвержденных случаев заражения с 18 до 25.

"Глава" оккупационной структуры в Крыму С.Аксенов публично призвал граждан РФ не ехать в Крым для предупреждения распространения инфекции на территории украинского полуострова. Одновременно представители российских надзорных органов признали, что темпы роста заболеваемости коронавирусом в Крыму выше, чем в Москве. Такое положение вызывает недовольство местного населения, зафиксировано акты вандализма против автомобилей, имеющих не крымские регистрационные номерные знаки", - подчеркнули в министерстве.

В Минреинтеграции отметили также, что на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса наблюдается острая нехватка медицинского персонала для сопровождения больных, а также распространение коронавируса среди военных оккупационных контингентов, что тщательно скрывается.

Теги: #крым #коронавирус #донбасс
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