В Ровенской области уже у 109 медработников подтвержден коронавирус, из них 26 - врачи

В Ровенской области по состоянию на вечер 23 апреля подтверждено 420 случаев заболевания COVID-19, среди которых 109 – у медицинских работников, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 23 апреля в Ровенской области подтверждено 18 новых случаев заболевания COVID-19", - написал Коваль на странице в Фейсбуке.

Он добавил, что возраст больных - от 22 до 73 лет.

Таким образом, в области зарегистрировано 420 случаев заболевания COVID-19, из них 11 летальных случаев и 41 человек выздоровел.

"Среди больных в области на COVID-19 - 109 медработников. Из них - 74 в Ровенской областной клинической больнице. В том числе 26 инфицированных – врачи", - отметил глава ОГА.

Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 72 образца, результаты которых будут известны утром.