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19:14 23.04.2020

"Укравтодор" начал капремонт автодороги Житомир-Черновцы

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"Укравтодор" начал капремонт автодороги Житомир-Черновцы

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало капитальный ремонт автодороги Н-03 Житомир-Черновцы, сообщается в "Телеграм-канале" "Укравтодора" в четверг.

"Подрядчик выполняет работы по расширению земляного полотна. Проект предусматривает трехслойное асфальтобетонное покрытие, верхний слой которого будет из щебеночно-мастичного асфальтобетона", - уточняется в сообщении.

В рамках капремонта на Н-03 в Хмельницкой области будет обустроена дополнительная полоса движения шириной 3,5 м, а также остановочные полосы по 2,5 м каждая.

Сейчас подрядным предприятием ведутся работы на двух участках в направлении Ярмолинцев, в частности вблизи Антонивцев (км 199 - км 200) и Выхилевки (км 203 - км 204).

Ремонт участка автодороги р. Волк до Ярмолинцев протяженностью 17 км профинансирован из средств Дорожного фонда.

Капремонт - устройство дополнительной полосы на подъем на участке км 199 + 430 - км 200 + 430 (стоимостью 61,4 млн грн) и на участке от км 203 + 650 до км 204 + 650 (стоимостью 69,9 млн грн) автодороги Н-03 Житомир - Черновцы в Хмельницкой области выполняет подрядчик "Хмельницкое ДСУ 56". На остальных участках завершаются тендерные процедуры.

В 2020 году "Укравтодор" планирует отремонтировать 63 км дороги Н-03 Житомир-Черновцы в Черновицкой и Хмельницкой областях. На ремонт дороги привлекаются кредитные средства и дополнительное финансирование из госбюджета.

Теги: #дороги #укравтодор
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