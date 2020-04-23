Около 138 тысяч украинцев и 32 тысячи иностранцев въехали в Украину в апреле-2020

Около 138 тысяч украинцев и 32 тысячи иностранцев въехали в Украину в период с 1 по 22 апреля 2020 года, при этом выехали 54 тысячи и 36 тысяч соответственно, сообщил экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, ссылаясь на данные Государственной пограничной службы.

Согласно его сообщению в Telegram-канале в четверг, в апреле границу на въезд пересекают в среднем 6,2 тыс. украинцев и 1,4 тыс. иностранцев ежедневно. Выезжают из Украины при этом около 2,4 тыс. украинцев и 1,6 тыс. иностранцев каждый день.

По сравнению с показателями марта-2020, количество ежедневно прибывающих украинцев сократилось в 8,7 раз, иностранцев - более чем в 17 раз. Количество выезжающих украинцев сократилось в 18,7 раз, иностранцев - в 8,4 раза.