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19:06 23.04.2020

Полиция установила личность правонарушителя, причастного к масштабному пожару в Киевской области

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Полиция установила личность правонарушителя, причастного к масштабному пожару в Киевской области

Правоохранители установили личность 29-летнего поджигателя, причастного к масштабному пожару в Бородянском районе Киевской области, сообщает областной отдел коммуникации полиции.

"Установлено, что после обеда 29-летний житель с.Красный Рог сжигал мусор на собственном дворе. Вскоре ветер распространил огонь на сухостой, сгорели соседское хозяйственное помещение и ограждение. Пламя быстро перекинулось на другие соседние участки и лес", - говорится в сообщении полиции на странице в "Фейсбук".

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

Поджигателю грозит максимальное наказание в виде уплаты штрафа в размере до 153 тыс. грн или лишение свободы до пяти лет.

С местным жителем проводятся следственные действия.

Теги: #киевская_область #полиция #пожар
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