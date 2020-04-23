Полиция установила личность правонарушителя, причастного к масштабному пожару в Киевской области

Правоохранители установили личность 29-летнего поджигателя, причастного к масштабному пожару в Бородянском районе Киевской области, сообщает областной отдел коммуникации полиции.

"Установлено, что после обеда 29-летний житель с.Красный Рог сжигал мусор на собственном дворе. Вскоре ветер распространил огонь на сухостой, сгорели соседское хозяйственное помещение и ограждение. Пламя быстро перекинулось на другие соседние участки и лес", - говорится в сообщении полиции на странице в "Фейсбук".

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

Поджигателю грозит максимальное наказание в виде уплаты штрафа в размере до 153 тыс. грн или лишение свободы до пяти лет.

С местным жителем проводятся следственные действия.