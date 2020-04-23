Кличко: Мы ожидаем пика заболеваемости коронавирус в Киеве в начале мая

Пик заболеваемости коронавирусом в Киеве прогнозируют на начало мая, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Мы исходим из динамики заболеваемости и прогнозов, которые получаем от вирусологов. Период в начале мая обусловлен тем, что люди много контактировали во время праздников. Вербного воскресенья, Пасхи. И сегодня мы делаем все возможное, чтобы сдержать стремительное распространение вируса. Делаем все, чтобы защитить и наших медиков. Сегодня в Киеве зарегистрировано 1059 больных. Из них более ста - это именно медики, которые заболели, помогая пациентам в больницах", - отметил Кличко в эфире телеканала "СТБ", сообщает пресс-служба городского головы в четверг вечером.

Он отметил, что в столичных больницах уже подготовили более 1700 коек для размещения больных коронавирусом. На сегодня в Киеве госпитализированы более 200 больных COVID-19 и почти 50 киевлян с подозрением на коронавирус.

"В случае необходимости, город готов развернуть к 7000 коек", - подчеркнул Кличко.