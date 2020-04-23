Зеленский призвал украинцев на карантине повышать уровень знания иностранных языков

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Международного дня английского и испанского языка призвал украинцев на карантине улучшать знание иностранных языков.

"23 апреля объявлен ООН Международным днем английского и испанского языка. Сейчас, находясь дома, мы можем всей страной "прокачать" собственные навыки и знания иностранных языков. Обязательно наступит день, когда все это закончится, и нашу страну смогут посетить иностранные туристы. Давайте за время карантина повысим свой уровень иностранного языка, и встретим гостей чистым и безупречным "Welcome to Ukraine", - сказал он в видеообращении к украинцам в четверг.