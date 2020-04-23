В больницах Киева сейчас находится 209 взрослых и 5 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 - КГГА

В больницах Киева в настоящее время находятся 209 взрослых и пять детей с подтвержденным диагнозом COVID-19, еще 43 взрослых и пять детей - с подозрением на заболевание, сообщила директор департамента здравоохранения столицы Валентина Гинзбург.

Как сообщает в четверг вечером пресс-служба Киевгоргосадминистрации, директор департамента рассказала, что в тяжелом состоянии находятся 29 пациентов, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"С воспалением легких в настоящее время в больницах города находится 434 больных. Только за минувшие сутки с диагнозом "пневмония" госпитализировано 40 киевлян. Напомню: благодаря тому, что в столице таких пациентов обязательно тестируют на COVID-19, значительно повысился уровень своевременной диагностики коронавирусной инфекции, а соответственно - предоставление адекватной медицинской помощи этой категории больных", - отметила Гинзбург.

Руководитель медицинской отрасли столицы также сообщила, что по состоянию на 22 апреля заболевания COVID-19 зафиксирована у 104 медицинских работников.

"74 из них (7% от всех заболевших киевлян) заразились, выполняя профессиональные обязанности, 30 - в быту. Состояние 16 наших коллег, к сожалению, нуждается в стационарном лечении", - отметила она.

Гинзбург обратилась к киевлянам, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, призвав их соблюдать самоизоляцию до подтверждения вирусологического выздоровления.

"Для того, чтобы диагноз COVID-19 был окончательно снят, необходимо получить два отрицательных результата ПЦР-тестирования, проведенного с определенным интервалом по направлению врача. А до этого - продолжайте максимально ограничивать контакты с окружающими, чтобы не подвергать своих близких опасности", - пояснила она.