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18:50 23.04.2020

В зоне проведения ООС на Донбассе погиб военный из Львовской области

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В зоне проведения ООС на Донбассе погиб военный из Львовской области

В четверг, 23 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, уроженец пгт Славское Сколевского района Львовской области Андрей Алешин, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

"Андрей Александрович Алешин родился 28.03.1987 года. Проходил военную службу по контракту в зоне АТО/ООС в составе 128 отдельной горно-штурмовой бригады", - говорится в обнародованном на сайте Львовской ОГА сообщении.

При этом в вечерней сводке пресс-центра операции Объединенных сил сообщалось, что по состоянию на 17.00 четверга, 23 апреля, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего двое украинских военнослужащих получили ранения и были доставлены в госпитали.

Теги: #всу #потери #оос
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