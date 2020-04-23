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18:39 23.04.2020

В Николаевской области перекрыт въезд и выезд из села, где произошла вспышка коронавируса - ОГА

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В Николаевской области перекрыт въезд и выезд из села, где произошла вспышка коронавируса - ОГА

В село Семеновка Благодатненской объединенной территориальной громады (ОТГ) перекрыт въезд/выезды и установлен контрольно-пропускной пункт из-за вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

По информации ОГА, с 22 апреля в связи с увеличением количество больных COVID-19 в селе Семеновка, проезд в населенный пункт ограничен.

"Функционирует только один путь со стороны автодороги Н-24, на котором работает круглосуточный контрольно-пропускной пункт", - говорится в сообщении.

Так, по необходимости движение транспорта осуществляется с помощью универсального пропуска для работников и служебного транспорта учреждений, служб, субъектов хозяйствования, которые обеспечивают жизнедеятельность села Семеновка.

Без пропуска разрешено пересекать КПП только гражданам, постоянное место жительства которых зарегистрировано в селе Семеновка.

Как сообщалось, о состоянию на утро четверга, 23 апреля, в Николаевской области зарегистрированы 103 подтвержденных случая COVID-19. Из них медицинских работников – 30.

Теги: #коронавирус #николаевская_область
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