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18:06 23.04.2020

В пятницу в регионы будут отправлены 200 тыс. ПЦР-тестов украинского производства – Зеленский

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В пятницу в регионы будут отправлены 200 тыс. ПЦР-тестов украинского производства – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу в регионы страны поступит 200 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус украинского производства.

"Завтра (24 апреля – ИФ) будет отгружено и направлено в регионы Украины 200 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства. В целом есть заказ на 2 млн ПЦР-тестов, сделанных в Украине. Также, до конца мая мы ожидаем от украинского производителя 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Среди прочего, на этой неделе к нам прибыло 360 тыс. защитных респираторов и 800 тыс. реагентов для ПЦР-тестирования", - сказал он в видеообращении к украинцам в четверг.

Теги: #коронавирус #зеленский #тесты #регионы
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