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18:00 23.04.2020

Началась выплата 1 тыс. грн единоразового пособия пенсионерам и получателям соцпомощи – Минсоцполитики Украины

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Началась выплата 1 тыс. грн единоразового пособия пенсионерам и получателям соцпомощи – Минсоцполитики Украины

Началась выплата единоразового пособия в размере 1 тыс. грн пенсионерам и получателям социальной помощи, сообщают в Министерстве социальной политики.

"23 апреля начаты выплаты единоразовой денежной помощи в размере 1 тыс. грн. На это правительством направлено 10,6 млрд грн. Единовременное пособие в сумме 1 тыс. грн получают пенсионеры, размер пенсионной выплаты которых меньше 5 тыс. грн, и граждане, которые получают государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

Как сообщалось, ранее Кабмин определил порядок выплаты одноразовой помощи в размере 1 тыс. грн 10,6 млн пенсионеров и получателей социальной помощи.

Теги: #минсоцполитики #выплаты #помощь
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