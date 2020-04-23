Началась выплата 1 тыс. грн единоразового пособия пенсионерам и получателям соцпомощи – Минсоцполитики Украины

Началась выплата единоразового пособия в размере 1 тыс. грн пенсионерам и получателям социальной помощи, сообщают в Министерстве социальной политики.

"23 апреля начаты выплаты единоразовой денежной помощи в размере 1 тыс. грн. На это правительством направлено 10,6 млрд грн. Единовременное пособие в сумме 1 тыс. грн получают пенсионеры, размер пенсионной выплаты которых меньше 5 тыс. грн, и граждане, которые получают государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

Как сообщалось, ранее Кабмин определил порядок выплаты одноразовой помощи в размере 1 тыс. грн 10,6 млн пенсионеров и получателей социальной помощи.