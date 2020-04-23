Продукты горения из зоны ЧАЭС перемещаются на западные районы Киевской области - директор Укргидрометцентра

Продукты горения из Зоны отчуждения перемещаются на западные районы Киевской области, а из Житомирской области - в направлении городов Коростень и Житомир, сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"Перемещение продуктов горения, которые выбрасываются в атмосферу, происходит в южном направлении со скоростью 10-15 км/ч: из Зоны отчуждения - на западные районы Киевской области, а с северных районов Житомирской области - в направлении городов Коростень и Житомир", - приводит слова Кульбиды на брифинге в четверг пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Кульбида сообщил, что за прошедшие сутки на территории Зоны отчуждения и севере Житомирской области погодные условия существенно не изменились.

"Химическое загрязнение атмосферного воздуха в Киеве находится преимущественно на уровне, характерном для апреля месяца. Отмечается превышение предельно допустимых концентраций по диоксиду азота, а также частично по диоксиду серы и формальдегида. Радиоактивное загрязнение в Киевской и Житомирской областях остается в пределах природного фона. Воздушный миграцию цезия-137 не зафиксировано ", - добавил он.

Также директор Укргидрометцентра отметил, что направление ветра в ближайшие дни будет изменчивым.

"При таких условиях, когда ветер часто меняет свое направление, не следует ожидать значительного распространения за пределы Зоны отчуждения и севере Житомирской области тех загрязняющих веществ, которые могут выделяться во время пожаров", - подытожил он.