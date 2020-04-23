Зеленский: предварительные выводы говорят, что испытываемый сейчас в Украине препарат для облегчения осложнений от COVID-19 может быть эффективным

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что, согласно предварительным выводам украинских ученых и производителей, испытываемый в настоящее время украинский препарат для облегчения осложнений от коронавируса может быть эффективным.

"У нас много талантливых ученых. С первых дней борьбы с коронавирусом, они работают над поиском лекарств, которые могут помочь человечеству. Сейчас проходят исследования четырех различных лекарственных средств. И в эти дни Украина начинает клинические испытания препарата для борьбы с коронавирусом", - сказал он в видеообращении к украинцам в четверг.

По его словам, у ученых есть все основания полагать, что данный препарат может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от тех осложнений, к которым приводит коронавирусная инфекция.

"Особенно это касается людей из зоны повышенного риска, имеющих сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Есть надежда, что средство будет действенным не только для лечения, но и для профилактики заболевания. Конечно, нам надо дождаться официальных результатов клинических испытаний, но вместе со всей страной мы верим в наших ученых и держим за них кулаки", - подчеркнул он.