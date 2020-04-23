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17:40 23.04.2020

Для плавного выхода из карантина нужно, чтобы за 10 дней процент выявленных заболеваний не менялся или оставался до 5% – Зеленский

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Для плавного выхода из карантина нужно, чтобы за 10 дней процент выявленных заболеваний не менялся или оставался до 5% – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал два условия, при которых начнется плавный выход страны из карантина.

"Плавный выход (Украины из карантина – ИФ) начнется при двух ключевых условиях. Первое: в течение 10 дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%. Второе условие: больницы заполнены пациентами с COVID-19 меньше, чем наполовину", - сказал он в видеообращении к украинцам в четверг.

Президент указал, что спешка в вопросе возврата к привычному ритму жизни сейчас может быть фатальной.

Зеленский призвал граждан продолжать проявлять терпение, самодисциплину и сохранять спокойствие.

Теги: #карантин #зеленский #коронавирус
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