Для плавного выхода из карантина нужно, чтобы за 10 дней процент выявленных заболеваний не менялся или оставался до 5% – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал два условия, при которых начнется плавный выход страны из карантина.

"Плавный выход (Украины из карантина – ИФ) начнется при двух ключевых условиях. Первое: в течение 10 дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%. Второе условие: больницы заполнены пациентами с COVID-19 меньше, чем наполовину", - сказал он в видеообращении к украинцам в четверг.

Президент указал, что спешка в вопросе возврата к привычному ритму жизни сейчас может быть фатальной.

Зеленский призвал граждан продолжать проявлять терпение, самодисциплину и сохранять спокойствие.