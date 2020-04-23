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17:27 23.04.2020

Премьер Украины вскоре озвучит детальный сценарий выхода из карантина из пяти этапов - Зеленский

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Премьер Украины вскоре озвучит детальный сценарий выхода из карантина из пяти этапов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вскоре власть представить детальный сценарий выхода страны из карантина из пяти этапов.

"Я поддерживаю решение украинского правительства продлить карантин до 11 мая. Это верный шаг, основанный на аналитике Национальной академии наук и Министерства здравоохранения. У нас есть четкий план выхода из карантина. Вскоре премьер-министр озвучит детальный сценарий из пяти этапов выхода из карантина", - сказал он в своем видеообращении к украинцам в четверг.

Теги: #карантин #зеленский #кабмин
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