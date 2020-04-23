Премьер Украины вскоре озвучит детальный сценарий выхода из карантина из пяти этапов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вскоре власть представить детальный сценарий выхода страны из карантина из пяти этапов.

"Я поддерживаю решение украинского правительства продлить карантин до 11 мая. Это верный шаг, основанный на аналитике Национальной академии наук и Министерства здравоохранения. У нас есть четкий план выхода из карантина. Вскоре премьер-министр озвучит детальный сценарий из пяти этапов выхода из карантина", - сказал он в своем видеообращении к украинцам в четверг.