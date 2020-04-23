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17:22 23.04.2020

Из Италии вернулись 20 украинских медиков-добровольцев – МВД

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В четверг из Италии вернулись 20 украинских медиков-добровольцев, которые больше двух недель помогали коллегам бороться с COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Медики изучали процесс диагностики и лечения пациентов, ознакомились с протоколами лечения и лекарствами, которые применяются, а также присутствовали при хирургических вмешательствах. Уже спланирована серия телеконференций для того, чтобы передать накопленный опыт коллегам, которые работают с тяжелыми пациентами", - сообщило МВД на странице в "Фейсбук".

Так, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что в Италию летали 10 врачей системы Минздрава Украины и 10 представителей системы здравоохранения МВД. Они работали в городах Пезаро и Урбино.

Отмечается, что все прилетевшие медики пройдут обязательную двухнедельную обсервацию в одном из санаториев под Киевом. Перед вылетом домой они прошли тесты на коронавирус, после прилета им измерили температуру. Все они здоровы.

Как сообщалось, 4 апреля 20 украинских медиков отправились в Италию. Это анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, терапевты, а также медицинские сестры. Полное обеспечение, в том числе защитными средствами, обеспечивала украинская сторона, Италия предоставила украинским врачам работу и проживание.

Теги: #медики #италия #коронавирус
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