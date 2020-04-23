Использование недвижимости в качестве судебного залога вызовет проблемы с взысканием такого залога – юристы

Использование объектов недвижимости в качестве судебного залога, предложенное в рамках второго этапа тюремной реформы, вызовет проблемы с взысканием такого залога, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

"Следует понимать, что суть пресечения (ареста, домашнего ареста, взятие на поруки, личного обязательства, залога) заключается не в зарабатывании средств. Мера пресечения является механизмом контроля со стороны государства над подозреваемым в совершении преступления. А цель такого механизма - выполнение обязанностей, возложенных на этого подозреваемого", - пояснил член Ассоциации юристов Украины (АЮУ) Евгений Грушовец.

По его словам, залог может вноситься непосредственно подозреваемым, но, как правило, в большинстве случаев это делают его родственники, коллеги, друзья или знакомые.

Единственным основанием у государства взыскать в свою пользу залог является невыполнение подозреваемым своих обязанностей, например, если подозреваемый отлучился с установленного места пребывания, не явился по вызову правоохранительных органов, встретился со свидетелями, с которыми суд ограничил его общение, и т. п.

"Следует отметить, что взыскание залога - достаточно простой и оперативный процесс. А теперь представим, что в качестве залога, кроме средств, можно будет внести недвижимость. Сколько времени и средств понадобитс, чтобы оценить стоимость этой недвижимости? И что дальше? Чтобы государству обратить взыскание на имущество, нужно будет приобрести право собственности на него, выселять оттуда людей, а потом продавать это имущество. То есть процесс взыскания такого залога будет сложным и очень растянутым по срокам", - сказал Грушовец.

Он также отметил, что предложенная министром юстиции рассрочка уплаты залога и уменьшение предельных сроков пребывания в СИЗО "вместо решения проблемы может создать другую".

"Заключение в СИЗО может длиться не один и даже не два года. Здесь все зависит от сроков рассмотрения дела в суде, которые из-за перегруженности могут затягиваться на четыре-пять и даже более лет. Если, например, подозреваемого выпустят из СИЗО под залог в рассрочку, а через два дня тот нарушит свои обязательства, то сумму залога будет почти невозможно свернуть. Более того, у государства появятся новые расходы на юристов", - считает эксперт.

По мнению Грушовца, для решения проблемы необходимо вводить определенные механизмы, которые могли бы ускорить процесс судебного разбирательства. В качестве примера он привел ситуацию, когда речь идет о подозреваемом в совершении особо тяжких преступлений, а сроки наказания, которые ему угрожают, превышают 10 лет

"В таком случае будет странным, если такое лицо освободят из-под стражи "по окончанию срока пребывания в СИЗО" в то время, когда судебное разбирательство в разгаре. По сути - это прямой и безболезненный путь для преступника выйти на свободу и возможность в дальнейшем скрываться от правоохранительных органов. Еще раз подчеркиваю: с проблемой следует бороться не поверхностно, а системно и работать над ускорением судебного разбирательства", - подчеркнул член правления АЮУ.

В свою очередь юрист юридической фирмы "Астерс" Владимир Боряк напомнил, что Украина уже много лет подвергается критике со стороны Европейского сообщества за ненадлежащие условия и чрезмерные сроки содержания под стражей. В связи с этим Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уже вынес множество решений о нарушении Европейской конвенции по правам человека (Конвенция), а в недавнем решении по делу Sukachov v. Ukraine ЕСПЧ указал Украине на необходимость уменьшения количества решений об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с целью сокращения числа заключенных.

Поэтому, по словам юриста, появление законопроекта, направленного на уменьшение количества людей, содержащихся под стражей, закономерно.

При этом Боряк отметил, что на сегодня залог возможет только в денежной форме, что ограничивает доступ к нему лиц, не располагающих крупными суммами, поэтому расширение списка имущества, подлежащего залогу, действительно может решить эту задачу.

Вместе с тем, по его мнению, в случае с недвижимым имуществом в качестве залога государству следует действовать осторожно.

"При невыполнении обязательств, определенных судьей, лицо может потерять право на имущество, а значит, без крыши над головой останутся другие лица, проживающие в нем, в т.ч. дети. Потенциально это может повлечь нарушение их прав на уважение жилища, гарантированного Конвенцией", - сказал Боряк.

Он также считает, что в предложенной министром юстиции идее предоставления рассрочки уплаты залога также есть подводные камни.

"Залог эффективен тогда, когда его сумма является существенной. В случае с рассрочкой существует вероятность того, что, оплатив первый взнос и выйдя на свободу, лицо скроется, а выплаты прекратятся. Для устранения этого риска судам следует устанавливать первый взнос залога на уровне существенной суммы", - сказал Боряк.

Вместе с тем юрист отметил, что идея ограничения сроков содержания под стражей является позитивной, а ее имплементация будет стимулировать государство соблюдать разумные сроки расследования и рассмотрения дела в суде.

"Это снизит финансовую нагрузку на бюджет страны, поскольку сократит количество решений ЕСПЧ о нарушении разумных сроков содержания под стражей", - сказал он.

Как сообщалось, министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в рамках второго этапа тюремной реформы запланировано изменение действующей системы мер пресечения. В частности, среди прочих изменений, предусмотренных законопроектом, министр назвал реформу механизма применения судебных залогов, в том числе, принимать в качестве залога не только денежные средства, но и недвижимость или предоставлять возможность рассрочки уплаты залога.