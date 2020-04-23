Почти 50% смертей от коронавируса в Европе произошли в учреждениях социальной опеки - СМИ

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что почти половина всех смертей от коронавируса в Европе пришлась на учреждения социальной опеки, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

"По оценкам из стран Европейского региона, до 50% тех, кто умер от COVID-19 находились в учреждениях социальной опеки долгосрочного пребывания. Это невероятная человеческая трагедия", - отметил Клюге.

По его словам, ситуация в таких заведениях вызывает большую обеспокоенность.

Как сообщалось ранее, вспышка коронавируса в учреждениях социальной опеки, в частности в домах престарелых, стала большим вызовом для ряда стран, особенно тех, которые больше всего пострадали от эпидемии - Италии, Испании, Франции, Бельгии.

По предварительным оценкам, в Испании в учреждениях социальной опеки от коронавируса умерли более 11 600 человек.

Ранее в ВОЗ напоминали, что снижение темпов роста новых случаев коронавируса в странах Европы не означает, что пришло время ослабить меры по борьбе с распространением вируса.